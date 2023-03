Populair dancefeest na twintig jaar niet langer welkom in Laurenskerk: ‘Vertrutting van stad en land’

Het populaire dancefeest MUST, dat 21 april zou plaatsvinden in de Laurenskerk, is afgeblazen. Het Rotterdamse kerkgebouw diende tal van keren als decor voor de dancefeesten van MUST, maar nu het toegestane aantal decibel is verlaagd is dat niet langer mogelijk.