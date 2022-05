Populaire Luchtsingel afgesloten om ‘gevaar’, maar wat er aan de hand is, blijft onduidelijk

Politie treft voor de tweede keer hennepplan­ten aan in woning Delfshaven

In een woning op de Engelsestraat in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie zaterdagnacht middelen aangetroffen om wiet te kweken. Eerder, in 2018, trof de politie ook al een wiet kwekerij aan in de woning. De gemeente onderzoekt of de woning gesloten kan worden.

15 mei