Populaire shoarmazaak Konak wil niet wijken van Spoorsingel, steun van tienduizenden klanten

Holland Pop Festival Wie kent het meisje op deze legendari­sche foto?

13:01 De Kralingse Plas in Rotterdam was 50 jaar geleden drie dagen lang het decor voor het legendarische Holland Pop Festival. En dat is aanleiding voor Leo Blokhuis, Robert Jan Stips en Ricky Koole om er een theatervoorstelling over te maken. Ze zijn daarvoor alleen nog wel op zoek naar ‘het meisje van Kralingen’.