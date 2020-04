Portier Kijvelanden moest kiezen: of collega dood laten schieten of gijzelnemer doorlaten

Drukte in winkelstra­ten: ‘Fijn dat het een beetje voelt als het normale leven’

20:17 Er wordt volop gewinkeld in de Rotterdamse binnenstad. Nu de meeste zaken hun deuren weer hebben geopend, is het een drukte van jewelste in het centrum. Die 1,5 meter afstand houden, wordt in winkels makkelijker nageleefd dan op straat.