Poseren is de passie van Summer (9): ‘Maar eerst maak ik mijn school af’

Het is de zaterdag voor het vliegtuig naar New York vertrekt. Ze hebben haast want ze moeten bijna weg. Summer heeft catwalktraining. Daar gaat ze leren hoe ze moet staan bij een casting. Summers kleine zusjes Angel (1,5) en Lovely (3) vragen aandacht. Het is een drukke morgen, na een drukke week vol interviews en televisieoptredens. Het nieuws over het jonge model houdt Nederland bezig. Straks rijden ze met de auto naar Amsterdam. Het is koud buiten. ,,Hebben we wel een ijskrabber?" vraagt vader Joeri Boers aan zijn vrouw Jessica de Snoo. ,,Ja", antwoordt Summer. ,,In het vakje aan de kant van mamma."