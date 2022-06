Priegelen met treintjes of vliegtuigen bouwen: deze modelbouwspecialist is de oudste zaak van Rotterdam

Pieter bedacht zelf een houtge­stook­te oven om pizza's in te bakken. Nu gaan zijn ovens de wereld over

Zijn eerste jaar aan de Design Academy Eindhoven haalde Pieter Städler (nu 34) zijn pizza's vooral uit het vriesvak. Nu grotendeels uit zijn eigen moestuin. De houtgestookte oven om het eigen geknede deeg in gaar te bakken, ontwikkelde hij vervolgens zelf. Jaren later staat hij aan het hoofd van Städler Made dat grossiert in allerlei slimme producten voor ‘kampvuur eten'.

