Primeur voor high class escortbureau: Helena (26) is de eerste transpersoon in het bestand van 200 escorts

Raadplaat Wie stond hier vroeger ook vaak te wachten?

Rails op het beton, bovenlijnen in de lucht: Wat voor soort plek dit is, kunt u vast wel raden. Maar waar we op azen, is de precieze locatie. Afgaand op de omringende gebouwen, bevinden we ons hier hoog boven de grond. Wie heeft hier, net als deze man, vroeger ook vaak staan wachten? En hoe ziet het er nu uit? Aarzel niet en stuur ons uw herinneringen! Reageren op onze raadplaat? Stuur een mailtje naar rd.toen@ad.nl.

28 november