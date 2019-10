Primeur voor Luxor: voor het eerst blindentolk bij voorstelling Bert Visscher

Voor het eerst kunnen ook slechtzienden en blinden in het theater genieten van cabaretier Bert Visscher. Een blindentolk van organisatie Komt het zien! is op 1 november aanwezig in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De tolk vertelt via een koptelefoon tussen de gesproken en gezongen tekst wat er op het podium te zien is.