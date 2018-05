Prins Harry en zijn Invictus Games komen naar Rotterdam

De exacte datum van het zeven dagen durende evenement is nog niet duidelijk. Het jaar 2020 heeft een extra symbolische lading omdat het dat jaar 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitsers en de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd.

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen die in dienst gewond zijn geraakt. De veteranen kunnen deelnemen aan verschillende sporten, zoals rolstoelbasketbal, zittend volleybal en roeien. In 2014 werden de Invictus Games voor het eerst georganiseerd in Londen. Bedenker Prins Harry werd geïnspireerd door een soortgelijk evenement in de Verenigde Staten, de US Warrior Games.