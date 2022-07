Prinsenland wil ganzenoverlast aanpakken: ‘Eieren rapen helpt niet, je moet ze schudden’

Ganzen die alles onderpoepen zijn een groeiend probleem. In Prinsenland weten ze er alles van. Het was dan ook hét campagneonderwerp van Annemoon Wanders om in de wijkraad te komen. ,,Het hele park ligt bezaaid met poep. Het is echt verschrikkelijk.”

Dat wethouder Vincent Karremans (buitenruimte) na een verhaal in het AD en vragen van Leefbaar Rotterdam er meer werk van wil maken, stemt Wanders positief. ,,Ja graag, en liefst zo snel mogelijk!” Maar de manier waarop, daar is ze niet blij mee. ,,Haal je de eieren weg, dan leggen ganzen gewoon weer nieuwe. Je moet ze schudden, zodat ze niet uitkomen.”

Vervelend

Tijdens een raadsdebat zei Karremans poepende ganzen niet het grootste probleem van de stad, maar wel vervelend te vinden. ,,We gaan ze niet vangen of doden, maar we doen aan nestbeheer: boswachters rapen nu 3000 eieren per jaar. Ik ga kijken of we dat kunnen vermeerderen”, zei hij.