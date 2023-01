Prinses Laurentien trapt Voorleesdagen af op school in Hoogvliet: ‘We zijn enorm vereerd’

Laurentien leest kleuters voor op school in Uithoorn

Prinses Laurentien heeft woensdagochtend aan zo’n tien kinderen in Uithoorn voorgelezen. Dat deed ze in het kader van Het Nationale Voorleesontbijt, dat de start vormt van De Nationale Voorleesdagen. In de bibliotheek van kindcentrum Het Duet in Uithoorn las Laurentien uit Maar eerst ving ik een monster.

