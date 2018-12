Problemen in keuken Happy Italy

Dit blijkt uit stukken die deze krant heeft verkregen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Happy Italy weigerden eerder openheid van zaken te geven over de sluiting in juli.

In de nu publiek gemaakte inspectierapporten staat dat het bedrijf de pasta’s niet volgens de regels koelde. ,,Dat kan leiden tot een onveilig product’’, schrijft de inspecteur in het rapport. Ook werden de kant-en-klare sauzen te weinig gecheckt op de listeria-bacterie, een in de voedselverwerkende industrie beruchte ziekteverwekker.

Uit de stukken blijkt ook dat de keuken krap behuisd is voor de hoeveelheid pasta’s en sauzen die het personeel moet bereiden. De snelgroeiende pizzaketen telt achttien vestigingen. Daar komen nog twaalf restaurants bij.

Happy Italy is in 2011 begonnen in Rotterdam. Grote man achter de onderneming is horeca-ondernemer Daniel de Blok, die eerder naam maakte met de nachtclubs Sorbonne en Cinema. De keten schermt met grote porties voor een lage prijs én een versgarantie. De centrale productiekeuken voor de pasta’s en sauzen staat in Dordrecht. Klaarmaken gebeurt in de restaurants.

Voordat tot de stillegging werd besloten, had de NVWA het bedrijf al meerdere malen beboet. In een periode van twee jaar heeft Happy Italy 5381,25 euro moeten betalen.

Volgens woordvoerder Paula de Jonge van de NVWA was de gedeeltelijke sluiting van korte duur. ,,Een aantal processen in de voedselbereiding ging niet goed. Daarin zijn verbeteringen aangebracht. We blijven wel inspecteren.’’

Happy Italy heeft in de tussentijd pasta’s gehaald bij een collega-fabrikant zodat de restaurants nooit zonder zaten. Happy Italy wil niet inhoudelijk reageren. Het bedrijf bouwt in 2019 in Barendrecht een nieuwe, grotere productielocatie.