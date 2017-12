Problemen prostitutie onderschat door gemeenten

Schiedam sluit vijftien tot twintig illegale bordelen per jaar. Het gaat om panden waarin prostituees zonder vergunning hun diensten aanbieden. De overlast voor buren is groot. Het komt voor dat klanten bij het verkeerde huis aanbellen en de onwetende buurvrouw vragen 'hoe duur' zij is.

Meestal gaat het om huizen midden in woonwijken. In de illegale seksinrichtingen is in veel gevallen sprake van slechte arbeidsomstandigheden en van uitbuiting van vrouwen.

Sinds vijf jaar pakt Schiedam deze problematiek hard aan door deze panden te sluiten. ,,Met name in de wijk Oost kachelde de leefbaarheid achteruit'', zegt burgemeester Lamers. Dat moest anders.

De gemeente heeft de beschikking over een speciaal interventieteam. Een team van zeven ambtenaren, dat zich ook met bijvoorbeeld illegale hennepteelt bezighoudt, struint advertentiesites als kinky.nl en seksjobs.nl af, op zoek naar illegale prostitutie.

De Schiedammers werken samen met de afdeling vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM). De politiemedewerkers doen zich voor als klant en maken een afspraak. Dán slaat het team toe. De ambtenaren sluiten het pand, de AVIM ondervraagt de prostituees en pooiers. De 'geoliede samenwerking' is volgens Lamers één van de sleutels tot succes.

Nood

De 'Schiedamse aanpak' is pionierswerk, zegt Lamers. Daarom pleit hij voor vervolg in de regio, waar illegale prostitutie vaak onderschat wordt. Wie op de juiste websites zoekt, ziet dat in vrijwel elke gemeente prostituees zonder vergunning actief zijn. ,,We zijn gespecialiseerd geraakt vanwege de nood om in actie te komen. Dat heeft resultaat: men mijdt Schiedam.'' De pooiers en prostituees wijken uit naar omliggende gemeenten. Gevaarlijk, want de criminaliteit verhuist óók mee.

Want illegale prostitutie is 'verweven met de onderwereld', zegt Lamers. Dat gaat verder dan uitbuiting. Het interventieteam treft met regelmaat een prostituee aan van wie de pooier bijvoorbeeld in drugs, melkpoeder of gestolen spullen handelt.

Om de bewustwording van de burgemeesters in de regio te vergroten, is een regionale 'tafel mensenhandel opgericht' en een 'handhavingsknelpunt illegale prostitutie'. In deze samenwerkingsverbanden hamert Lamers op een regionale aanpak en een gezamenlijk beleid. Hij biedt zelfs gemeenten zijn opsporingsambtenaren te leen aan. Tot zijn verbazing tot nu toe tevergeefs. ,,Wij hebben de expertise, maak daar gebruik van.''