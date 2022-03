Proces rond ‘gruwelpornohandelaar’ duurt vier dagen: ‘Vrouwen jarenlang tot object gemaakt’

Barend­recht­se ‘gruwelpor­no­han­de­laar’ vandaag voor de rechter: wat leverde extra onderzoek op?

Barendrechter Michael M. (33), spil in wat een megaproces lijkt te worden, verschijnt vandaag opnieuw in de rechtbank. Volgens justitie handelde hij in bizarre verkrachtingsvideo's én perste hij tienermeisjes af. Mogelijk wordt vandaag meer duidelijk over het aantal slachtoffers dat M. gemaakt zou hebben.

