Proces tegen verdachte (20) van dodelijke steekpartij laat op zich wachten

S. heeft naar zijn zeggen uit noodweer gehandeld toen hij eind augustus vorig jaar de Hagenaar voor zijn woning aan de Uilebomen in De Haag doodstak . De Rotterdammer, die destijds 19 jaar was, zou zijn aangevallen met een scherp voorwerp en verklaarde geen andere weg te hebben gezien dan zijn mes te pakken en op zijn belager in te steken.

Fatale dag

Komende week dient - al weer - de derde pro formazitting, waarin de stand van zaken van het onderzoek wordt besproken. S. moet - tegen zijn zin - in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht. Er kunnen daardoor wel eens maanden overheen gaan, voordat hij terecht kan staan en duidelijk wordt waardoor het de fatale dag zo vreselijk mis is gegaan.

,,Onderzoek in het Pieter Baan Centrum levert ongeveer negen maanden vertraging op in de hele rechtsgang. En dat is jammer, want er zijn toch wel duidelijke aanwijzingen dat er in zijn geval sprake was van zelfverdediging’’, voerde de advocaat van S. eerder aan.