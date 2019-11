Proost! Rotterdams café Sijf is het beste café van Nederland

Malafide belasting­ad­vi­seur hield informatie­bij­een­kom­sten in de moskee

18 november Seref K. (52) uit Rotterdam hield in moskeeën voorlichtingsbijeenkomsten over belastingaftrek. Tegen hem is nu twaalf maanden gevangenisstraf geëist, waarvan twee voorwaardelijk vanwege fraude. ‘Het ging wel erg gemakkelijk’.