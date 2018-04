ProRail woest: supporters op weg naar bekerfinale vernielen treinen

Rotterdam­se politie zoekt verdachten woningover­val Feijenoord

12:25 De Rotterdamse politie is op zoek naar twee mannen die begin vorige maand een woning aan de Randweg in Feijenoord hebben overvallen. De overvallers drongen het huis in van twee broers van 7 en 15 jaar oud nadat zij thuiskwamen van een etentje.