Prostitutiekiller veroordeeld tot achttien jaar gevangenis

De man werd begin vorig jaar aanvankelijk in verband gebracht met meerdere prostitutiemoorden uit de eind jaren negentig van de vorige eeuw. Steeds werd er gezien de modus operandi rekening mee gehouden dat B. vijf vrouwen omgebracht moest hebben. Maar op drie van de vijf slachtoffers die destijds in Rotterdam op bijna de zelfde manier waren vermoord, werden geen sporen van B. gevonden. Onderzoek wees uit dat de spermasporen die op de stoffelijke overschotten van Berendina Stijger en Francisca Hofland werden aangetroffen, in elk geval van de Schiedammer afkomstig zijn. Naar later bleek was Francisca Hofland geen prostituee, maar een dakloze vrouw.