Protest op Rotterdam The Hague Airport voor inkrimping luchtvaart

Het begon in 2002 met een biertje, nu telt dit Rotterdam­se bedrijf wereldwijd 12 kantoren en 350 werknemers

Wat in 2002 begon met een biertje in Berlijn, leidde tot een wereldwijd opererend bedrijf met twaalf kantoren en 350 werknemers. Ampelmann bouwt in de Rotterdamse haven hydraulisch bewegende loopbruggen, waardoor werklieden ook op kolkende zee veilig kunnen oversteken van een schip naar een boorplatform of windmolen. ,,Hoe moeilijk kan het zijn, dacht ik.”

12 mei