Pssst! Rotterdam krijgt een private cocktail club genaamd La Soirée

Ga maar op zoek naar een chique outfit, want Rotterdam krijgt een private cocktail club. Eind maart opent La Soirée. De locatie? Onbekend! Van deze speakeasy hoor je pas op het laatste moment waar je verwacht wordt. "Alles gaat via WhatsApp."

Op Instagram spotten we al een tijdje geheimzinnige foto’s op het account van de nieuwe hotspot. Loesje Tieleman (bekend van Louise Petit Restaurant) is een van de eigenaren. “La Soirée wordt zwoel, sexy en romantisch.”

Mysterieus en donker

Nadat je de locatie hebt ontrafeld van de cocktail club begint het mysterie pas echt. La Soirée is klein, donker en heeft een geheimzinnige sfeer. Intiem ook, want er is maar plek voor dertig lucky birds. “Je ziet bij binnenkomst niet meteen alle gasten zitten. Op de tafels staan schattige lampjes, zodat je elkaar net kunt aankijken. We gebruiken veel rood velvet en op de achtergrond klinkt jazzmuziek met een beat. Niet per se om te dansen, maar er hangt een lounge vibe.” La Soirée is klein en intiem met ongeveer dertig zitplaatsen.

Prijswinnende bartender

Loesje opent de bar samen met bartender Ben Lobos, die voorheen achter de bar stond bij Dr. Rotterdam en The Suicide Club. Ben won in 2018 de prestigieuze competitie ‘World Class Bartender’. “Bij La Soirée krijg je een nieuwe beleving qua cocktails”, vertelt Loesje. “Ben heeft alle signature drinks van de kaart bedacht met exclusieve combinaties.” De cordials (geconcentreerde smaken voor in cocktails) maakt hij zelf. Ook werkt Ben met zo min mogelijk afval, dus veel ingrediënten worden hergebruikt in onder andere de siropen. “Verwacht geen normale espresso martini, maar laat je verassen door iets nieuws.”

Heb je nou toch zin in je favo cocktail, dan kun je die buiten de kaart om bestellen. Ook heeft de speakeasy cocktail club een klein menu met happen. “We serveren bar bites, zoals oesters, olijven en popcorn. En er komen ook wat wisselende, speciale hapjes op de kaart.”

Opening

La Soirée heeft op woensdag 29 maart een soft opening. “Op vrijdag 31 maart is de grand opening en vanaf dan zijn we van donderdag tot en met zondag open.” Op donderdag en zondag kun je tussen 18.00 en 02.00 uur cocktails drinken. Op vrijdag en zaterdag blijft de bar een uurtje langer open. Reserveren kan via Whatsapp op 06 490 45 741.

