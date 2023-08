Psst! Hier in Rotterdam drink je iedere week cocktails voor 7,50

LIVE eredivisie | Landskampi­oen Feyenoord begint nieuw seizoen in Kuip tegen Fortuna Sittard

Feyenoord begint vandaag als titelverdediger aan een nieuw seizoen van de eredivisie. Fortuna Sittard komt op bezoek bij de landskampioen in de Kuip. Krijgen de nieuwste aankopen Bart Nieuwkoop en Ayase Ueda direct speeltijd van trainer Arne Slot? De aftrap in Rotterdam-Zuid is om 14.30 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.