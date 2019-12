Psychiatrisch patiënt drijft ouder echtpaar tot waanzin: ‘We doen al maanden geen oog dicht’

column Wij zijn hier in ons onrustige stadje volgens mij al een tijdje goed af met deze geinige stijve hark

12:04 Precies zoals ongelezen boeken je zo'n schuldgevoel kunnen geven, ligt bij mij op de eettafel de biografie van Ahmed Aboutaleb me nu al een week of wat aan te staren. 'Lees me nou eens!' lijkt het boek steeds te zeggen. Het is maar goed dat onze Abou, wiens tronie de omslag siert, het boek zelf niet schreef, er zelfs niet eens aan wilde meewerken, anders had ik niet durven weigeren.