'Psychiatrisch patiënt getaserd in separeercel'

De 27-jarige psychiatrisch patiënt was agressief. Personeel van de psychiatrische instelling kreeg hem niet onder controle en schakelde de politie in. Nadat hij met hulp van de politie in een separeercel was geplaatst, werd de politie opnieuw gebeld.



De taserspecialist van de politie zette het stroomstootwapen drie of vier keer op de rug en benen van de patiënt. De agent had de taser in het kader van een proef.