Publiek richt zich tot betrokkene bij dood Orlando

De Haagse journalist Martijn Mastenbroek richt zich in zijn blog specifiek op de tipgever in de hoop dat hij zich opnieuw bij de politie meldt. Hij schrijft: 'Een week lang heb je met een geheim rondgelopen. Terwijl de politie aan het flyeren was in trams, bussen en metro’s, wist jij allang dat hij nooit meer thuis zou komen. Orlando lag namelijk in het water van de Blauwe Loper in Ypenburg.'

In actie komen

Hagenaar Willem Ros (59) is al even betrokken bij de zaak Orlando. Ook hij roept de betrokkene bij de dood van Orlando op in actie te komen. Ros twittert: 'Stel, je hebt via ‘meld misdaad anoniem’ de politie geïnformeerd over de exacte vindplaats van die ruim een week vermiste jongen. Stel, je leest al weken achtereen dat de politie geen steek verder komt met hun onderzoek. Stel, je leest wanhopige oproepen van vrienden van Orlando, op sociale media, om je te melden omdat die verschrikkelijke onzekerheid, over wat er met hun makker is gebeurd, hun hele leven beheerst. Stel, je bent op de hoogte van de gebeurtenissen die zich die avond/nacht hebben afgespeeld, je was getuige van een (misschien onbedoelde) misdaad, een ongeval. Stel, je bent familielid van degene die betrokken was bij die (misschien onbedoelde) misdaad, dat ongeval en diegene heeft je opgebiecht wat er die avond/nacht is gebeurd. Stel, je bent zelf degene die betrokken was bij de gebeurtenissen van die avond/nacht. Je melding bij ‘meld misdaad anoniem’ toen zal ongetwijfeld bedoeld zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het raadsel. Stel je voor wat een opluchting het voor je kan zijn om met jouw kennis naar buiten te treden, dat je niet meer dat verschrikkelijke geheim voor jezelf alleen hoeft te houden. Vraag je in alle ernst af of het niet de hoogste tijd wordt om aan die tergende onzekerheid bij velen een eind te maken door je te melden en duidelijkheid te verschaffen over wat je weet. Ik wens je wijsheid en moed toe.'