Puffen en een panna op het pleintje van Jetro Willems

Meer dan 150 jongeren hebben zich ingeschreven voor de Willems Cup. Drie tegen drie of één tegen één. De thermometer tikt de 30 graden aan op het Maldenburgplein in de Rotterdamse Zuidwijk. En het is ook nog eens ramadan. Voor flink wat jongens en een enkel meisje is het daarom afzien. De twee vrienden, Lloyd Hendriks en Moussa Kardal, zijn vanuit Barendrecht en Rhoon naar het pleintje gekomen. Er staat nogal wat op het spel: 250 euro aan kledingbonnen voor Nike. Daarmee kun je de jongeren wel lokken naar Zuidwijk. ,,Maar het is ook gewoon leuk om mee te doen aan dit voetbaltoernooi,‘’ zegt de 15-jarige Hendriks.