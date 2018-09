Puik voor elkaar: Duizend keer een blij gezicht

,,Ik vind het ideaal”, zegt Van de Jagt (67). ,,Toen ik net kaal was, en een sjaaltje op had, zag ik buren soms naar de overkant van de straat lopen als ik ze tegen kwam. Ze durfden niet goed naar me toe te komen, denk ik. Dat vond ik vreselijk. Ik had het gevoel dat iedereen naar me keek. In winkels werd ik behandeld alsof ik een invalide was. En ik was altijd bang dat mijn sjaaltje van mijn hoofd zou vallen. Ik had een sjaaltje omdat ik geen geld had voor een pruik.”