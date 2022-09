Puinhoop bij leerlingenvervoerder duurt voort, tientallen kinderen nog niet naar school: ‘Onacceptabel’

Milan (6) is nog niet één keer op tijd op school gekomen dit jaar, want leerlingen­ver­voer kwam niet

Het nieuwe schooljaar is nog maar net begonnen en de problemen met de Rotterdamse leerlingenvervoersdienst Trevvel dienen zich al aan. De 6-jarige Milan is in zijn eerste week nog niet een keer op tijd gekomen. De chauffeur van leerlingenvervoer Trevvel kwam niet opdagen. ,,Ik vraag me elke dag af of mijn kind wel wordt opgehaald.”

24 augustus