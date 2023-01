Pup Sammie schrikt van knallende uitlaat en rent weg, pas dagen later wordt hij teruggevonden

Capelle en Krimpen kwamen jaarwisse­ling vrijwel schadevrij door: ‘Veel geknal, weinig vernielin­gen’

De vrees voor een onrustige jaarwisseling in Capelle aan den IJssel blijkt ongegrond te zijn geweest. Bij een inspectie door straten en buurten werd de schade op 7000 euro vastgesteld, wat volgens burgemeester Peter Oskam nog geen reden is om de vlag uit te hangen. ,,Ook al is het slechts 7000 euro dit jaar, het is wel úw schade aan eigendommen van úw gemeente.’’

12 januari