PvdA’er stapt op uit boosheid over zaak Balwantsingh: ‘Ik vind dit zó schandalig, er moet iets gebeuren’

Renske Wienen, PvdA-wijksraadslid en tot voor kort ook bestuurslid, verlaat de partij. Ze is boos over de houding van de partij in de zaak Balwantsingh .

Wienen, die vorig jaar ook in de programmacommissie zat en een rol speelde in de campagne, zegt niet te kunnen leven met hoe de partij heeft opgetreden. ,,De reactie van de partijtop was: Narsingh is een goeie vent, goed dat hij zich nu gaat focussen op zijn vastgoed. Maar zijn handelen werd niet veroordeeld, men hield hem de hand boven het hoofd. Terwijl hij dingen heeft gedaan die totaal indruisen tegen waar wij voor staan.”

Vorige week werd bekend dat Balwantsingh voor miljoenen aan vastgoed bezit, en onder meer in Rotterdam-Zuid woningen in zeer slechte staat verhuurt. Hij stapte donderdag op. Wienen: ,,Ik wil niet bij een partij horen die dit niet erg vindt. Juist over dit onderwerp hebben we ook campagne gevoerd. Hoe kun je dat recht praten? Ik vind dit zo schandalig, en ik ben niet de enige, er is veel boosheid over binnen de partij. Er moet iets gebeuren.”

Quote Het was bekend dat hij zijn werk niet goed deed. Maar hij haalt veel voorkeurs­stem­men binnen, en die wilde de partijtop niet missen Renske Wienen, Wijkraadslid en oud-bestuurslid, verlaat de PvdA

Volgens Wienen is binnen de partij wel de vraag gesteld of Balwantsingh vorig jaar opnieuw op de kandidatenlijst voor de verkiezingen moest komen. Niet vanwege zijn vastgoedbezit, maar omdat er veel kritiek was op zijn optreden als raadslid in de jaren ervoor. ,,Het was bekend dat hij zijn werk niet goed deed. Maar hij haalt veel voorkeursstemmen binnen, en die wilde de partijtop niet missen. Dus toen is hij op plek tien gezet, met het risico dat hij zoveel stemmen zou krijgen dat hij er toch in kwam. En zo ging het.”

Wienen blijft wel actief binnen de Wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek, maar niet meer namens de PvdA.

