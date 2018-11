PVV Rotterdam in diepe crisis

Van der Most wil volgende zomer volop draaien met zijn Attractie­park Rotterdam

18:41 Ondernemer Hennie van der Most hoopt volgende zomer al volop te kunnen draaien met zijn Attractiepark Rotterdam in Charlois. Op dit moment wordt het terrein gereed gemaakt om in mei een reuzenrad van in totaal zestig meter hoog te kunnen plaatsen plus enkele kermisattracties. In het najaar van 2019 mikt hij op de opening van een schaatsbaan.