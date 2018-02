PVV: Verbod islamitisch onderwijs en sluiting azc Beverwaard

VIDEO Gakkende nijlganzen kakken de Hofpleinfontein onder

15:21 Het is een grappig tafereeltje: twee nijlganzen die zich een plekje hebben toegeëigend bij de Hofpleinfontein. Terwijl het verkeer op deze befaamde plek in hartje Rotterdam voorbij dendert, smikkelen de watervogels in alle rust van het gras rondom de ‘flipspuit’. Dat ze er zijn, is vooral te zien op de rand van de waterpartij, waarop de dieren grote hoeveelheden ganzenpoep hebben gedropt.