Quin Dokters had groot succes moeten worden, maar wil nu af van praktijken in Ridderkerk, Puttershoek en Spijkenisse

Patiënten van deze huisarts kunnen hun symptomen checken via een app en een videocon­sult krijgen

10 november Een bezoekje brengen aan de huisarts? Dat is lang niet altijd meer nodig. Huisarts Tanneke Gerritsen uit Puttershoek gaat de werkdruk te lijf met een app met een symptoomchecker en videoconsulten. Ook is de naam van de praktijk aan de Standerdmolen, verandert naar Quin Dokters Puttershoek, naar de gelijknamige applicatie die wordt gebruikt. ,,De druk op onze praktijk is groot. We zagen dat het anders moest.”