Raad van State: Groen licht voor Blankenburgtunnel

Giganti­sche netten in Blijdorp moeten groep gelada-apen binnen houden

10:52 Het nieuwe geladaverblijf in Blijdorp is bijna klaar, op de overspanning na. Op dit moment worden de grote bogen geplaatst om gigantische netten overheen te spannen. Met drie forse hijskranen worden de stalen buizen op hun plek gehesen. ,,Een hele klus'', meldt woordvoerster Constance Alderlieste van de Rotterdamse zoo. ,,Vanaf half augustus worden de netten gespannen. Eerst de noordkant - tegenover de Rivièrahal - en vervolgens de zuidzijde. Dit najaar kunnen de apen, een expressieve apensoort uit Ethiopië, worden losgelaten in hun nieuwe onderkomen.''