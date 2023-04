Raad van State veegt plannen nieuwe Hornbach op terrein Charloisse Poort van tafel

Opinie Jonge Democraten Rotterdam willen niets weten van het schrappen van tramlijnen: ‘Breid ze juist uit’

Het schrappen van tramlijnen, zoals in Rotterdam het plan is, is volgens de Jonge Democraten onlogisch. Dat zeggen bestuursleden Luuk de Vendt en Manish Jhinkoe-Rai van de Jonge Democraten Rotterdam. Zij pleiten voor behoud en zelfs uitbreiding van het tramnet.