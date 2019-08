‘Racistische’ vlag op West-Kruiskade verwijderd na ophef: ‘Wij dachten dat Rotterdam dit wel aankon’

Nieuwjaars­moord op rapper Feis volgde op woordenwis­se­ling in café

13:05 De Rotterdamse rapper Faisal Mssyeh (32), die in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag op de Nieuwe Binnenweg werd doodgeschoten, had kort daarvoor in een café een woordenwisseling gehad met een vriend van de vermeende schutter Silfano M. (25). Het opstootje zou zijn ontstaan nadat Feis, die met krukken liep, in de kroeg had gevraagd of hij er langs mocht. Ook Feis’ broer Bilal was betrokken bij de onenigheid.