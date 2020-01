Radio 538 betaalt embryo’s koe voor ‘kalenderbabe’ Laura Poot uit Rockanje

Wereldbe­roem­de ijs-ijsvogel weer te zien in Natuurhis­to­risch Museum (maar dan op kamertempe­ra­tuur)

17:15 De beroemde ijs-ijsvogel is vanaf morgen opnieuw te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De vogel werd bekend nadat hij stierf in het ijs in Oostzaan. Een foto hiervan werd massaal gedeeld. Het museum exposeerde het onfortuinlijke dier sinds augustus 2018 in zijn originele ijsblok. Het ijs werd echter steeds doffer waardoor de vogel niet meer te zien was. Nu is hij ontdooid en op kamertemperatuur te bewonderen.