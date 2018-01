Radio 538 betaalt paardensperma voor Capelse Denice

Huisbezoeken tegen eenzaamheid weinig effect

13:00 De grote aandacht voor eenzaamheid die op poten is gezet door dit stadsbestuur, heeft te weinig effect gehad. Het aantal eenzame ouderen is niet met de afgesproken vijf procentpunt gedaald de afgelopen vier jaar. Vandaag legt het stadsbestuur verantwoording af voor het beleid dat sinds 2014 is gevoerd.