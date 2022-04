Radioverslag van voedseldropping op 3 mei 1945 in Rotterdam uitgebracht als podcast

Op 3 mei 1945 regende het voedselpakketten bij de oude fabriek van Jamin in Rotterdam-Terbregge. Koos Groeneveld deed toen radioverslag van hoe de dankbare, hongerige Rotterdammers dit eten ontvingen en verwerkten. Audio- en filmverzamelaar Bas Romeijn verwerkte dit verslag tot een podcast. ,,Hiermee kan je je voorstellen hoe het nu in Marioepol is.’’

Hoor je de voedselpakketten vallen in het radioverslag?

,,Verslaggever Koos Groeneveld spreekt in het verslag met alle mensen die bezig zijn met het ontvangen en verwerken van de voedseldroppings. Hij begint bovenop het dak van de fabriek en ziet daar de vliegtuigen langskomen. Daarna gaat hij naar beneden om met de mensen te spreken die bezig zijn met het eten. Veel pakketten waren kapotgevallen, dus veel moest gesorteerd, gelabeld en opgeslagen worden. De meeste radio was toen live, maar Groeneveld heeft het eerst opgenomen en toen pas uitgezonden.’’

Wat deden de mensen daarna met de voedselpakketten?

,,Alle voedseldroppings werden vanaf de Rotte naar de fabriek gebracht. Groeneveld sprak ook met de chef-koks in de kantine van de fabriek. Zij maakten maaltijden voor distributie in de stad en voor de mensen die in Terbregge bezig waren. Je krijgt een idee van hoe dat ging toen. Om een idee te geven: er was geen brandstof meer. Vandaar dat centrale gaarkeukens bedacht waren. In de fabriek van Jamin moesten ze met een giftig afvalproduct stoken.’’

In de reportage is dus goed te horen hoe gevaarlijk het toen nog was in Rotterdam?

,,Ja, van heel weinig maakten ze wat. De burgerij probeerde wel aan eten en brandstof te komen, bijvoorbeeld door bomen en meubels tot brandhout te zagen. Je kan je dan voorstellen hoe het nu in Marioepol is, dat is nu ook volledig afgesloten. Groeneveld kon toen nog niet met zijn mobiele wagen op pad, want dan zou hij direct opgepakt worden. Alles is dus opgenomen bij de fabriek. Nergens anders zijn radio-opnames van dit soort situaties gemaakt, het is heel uniek.’’

Een filmpje met het radioverslag en beelden over het onderwerp zijn te zien op de website van Bas Romeijn. De podcast met het verslag is te beluisteren en te downloaden via SoundCloud.

Volledig scherm Verslaggever Koos Groeneveld. © Bas Romeijn

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.