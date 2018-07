Rapgroep G-Unit treedt op met 50 Cent in Ahoy

Het gastoptreden van de mede-rappers van G-Unit werd vandaag bekendgemaakt. De groepsleden van de hiphopformatie, Tony Yayo, Lloyd Banks en dus 50 Cent, groeiden met elkaar op in de wijk Queens in New York. Eind jaren 90 begonnen ze op te vallen in de rapwereld met hun mixtapes. Na het succes van het solo-album van 50 Cent in 2003 werd G-Unit bekend bij het grote publiek.