Rapper Jay Jay twee jaar de cel in voor oplichting: ‘Jullie moeten naar hem op zoek’

Rapper Jay Jay verkocht sneakers en tassen, maar klanten van z’n webshops kregen niets

Hij schitterde met veel blingbling in rapvideo’s op tropische stranden, pronkte met zijn rijkdom en blufte dat hij niet te pakken was. Nu ziet het leven van de Rotterdamse rapper Jay Jay er veel minder rooskleurig uit. Hij is berooid, woont in bij zijn moeder en dreigt achter de tralies te belanden.