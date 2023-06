Rapper Jay Jay verkocht sneakers en tassen, maar klanten van z’n webshops kregen niets

Van grootscha­li­ge oplichting verdachte rapper staat alweer buiten: ‘Hij lacht de politie gewoon uit’

Rapper Joël S.F. die afgelopen maandag in Rotterdam na dik een jaar onderzoek werd aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting en witwassen is weer op vrije voeten. De rechter-commissaris vindt het niet noodzakelijk dat de vermeende zwendelaar in voorlopige hechtenis blijft zitten. ,,Dat betekent niet’’, zegt een woordvoerder van de rechtbank, ,,dat de meneer verdachte af is. Hij mag wel in vrijheid de rest van het verhaal afwachten.’’