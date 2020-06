Rapper Joël S.F. gearresteerd voor jarenlange oplichting met designerkleding via webshops

Vader van mishandel­de jongen (19) looft beloning van 500 euro uit voor tip die leidt naar daders

12:01 Metin Verdoold looft een beloning van 500 euro uit aan de persoon die kan vertellen welke jongens zijn zoon Jurlie (19) in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Schiedamse wijk Sveaparken bewerkten met een kettingslot. ,,Ik vraag me de hele tijd af waarom? Ik wil graag met deze jongens en hun ouders in gesprek.”