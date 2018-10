Rapper Mula B aangehouden met wapen onder autostoel

B en zijn 28-jarige bijrijder werden aangehouden tijdens een preventie fouilleeractie. Naast het vuurwapen werd er ook een kleine 5000 euro cash in zijn auto gevonden. Het geld en de wapen zijn in beslag genomen. B is vooral populair onder jongeren: zijn nummer Meester Plusser was dit voorjaar een hit.



B's advocaat Jeffrey Jordan hekelt de lezing van de politie over het incident. ,,Mijn cliënt heeft alle medewerking verleend aan het onderzoek en toegegeven dat hij fout zat. Pas toen de politie vroeg naar zijn beroep vertelde hij rapper te zijn. Het is niet zo dat hij zelf zei: ik ben rapper, dus daarom heb ik een pistool bij me. De politie doet dat wel zo voorkomen in een persbericht.‘’



Mula B groeide op in de Haagse Schilderswijk. In een documentaire op jongerenzender FunX vertelde hij eerder dit jaar eerder in drugs te hebben gedeald.



In totaal werden 30 voertuigen en 52 personen gecontroleerd. bij de actie De politie nam een boksbeugel, twee messen, een paar duizend euro en een dure bolide in beslag.