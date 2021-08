Rapper Winne had vroeger vaker willen voetballen, nu maakt hij soundtrack voor Feyenoordserie

Rotterdam Airport ziet passagiers­cij­fers in maand verdrievou­di­gen en plaatst tenten

10 augustus Rotterdam The Hague Airport heeft de passagierscijfers in een maand tijd zien verdrievoudigen, van 42.000 in juni naar 119.000 in juli. Dat zijn er 45 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar nog wel 53 procent minder dan in juli 2019.