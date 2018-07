Rapport: deel ambtenaren Rotterdam ervaart druk om regels te overtreden

Tussen 2010 en 2017 heeft tenminste 7 procent van de Rotterdamse ambtenaren, die ingeschaald zijn op schaal 10 of hoger, oneigenlijke druk ervaren. De Rekenkamer constateert in het onderzoek dat vooral bestuurders van voormalige deelgemeenten of leden van gebiedscommissies betrokken zijn bij het onder druk zetten van ambtenaren. De druk wordt overigens niet altijd rechtstreeks op de ambtenaren uitgeoefend. In de helft van de gevallen gebeurt dat via een hoger geplaatste ambtenaar. De ondervraagde ambtenaren zijn veelal kritisch over de organisatiecultuur binnen de gemeente. ,,Er heerst teveel een cultuur waarin het geven van tegenspraak door de ambtelijke leiding niet gewenst wordt gevonden’’, schrijft De Rekenkamer.

Integriteitsdilemma's

De gemeente Rotterdam laat in een reactie weten dat ‘het geen verrassing is dat sommige medewerkers van de gemeente vermoedelijk wel eens bestuurlijke druk ervaren’. ,,Het onderzoek van de Rekenkamer toont ook aan dat het fenomeen niet wijdverbreid is’’, stelt wethouder Adriaan Visser (organisatie, D66). ,,In onze organisatie is de afgelopen jaren heel veel aandacht besteed aan het onderwerp integriteit en daar gaan we mee door. Natuurlijk is ieder geval waar sprake is van het uitoefenen van oneigenlijke druk, er één teveel.’’