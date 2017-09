'Rauwe' Delftsestraat gered van de sloop

Het besluit doet Wijnand Galema deugd. In opdracht van de gemeente deed de Rotterdamse architectuurhistoricus onderzoek naar de Delftsestraat, waar na de oorlog ruimte was voor bedrijven die getroffen waren door het bombardement. ,,In tegenstelling tot het Groot Handelsgebouw konden individuele bedrijven een eigen pand bouwen'', zegt Galema. ,,Zo'n reeks van verschillende wederopbouwpanden naast elkaar, met een mooie begane grond, komt in Rotterdam niet vaak voor. Het is in feite een staalkaart van de wederopbouw.''