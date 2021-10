Ravage en gewonden na windhoos: ‘Als ik naar buiten kijk, zie ik alleen maar ravage’

Het is kwart over twee 's nachts als Jesse Jarvela op de Lisleede in Barendrecht schoenendozen door zijn kamer ziet vliegen. ,,Ik kon niet slapen, had mijn raam wagenwijd open en opeens was het totale gekte buiten.’’ Dan hoort hij een keiharde knal. ,,Ik zie de bliksem, in mijn kamer. Het ambulancepersoneel denkt dat ik kleine schokjes heb gekregen. Ik heb nu echt enorme koppijn. Ik probeerde direct mijn raam dicht te doen, maar dat is helemaal verbogen.’’