Ravage en gewonden na windhoos: ‘Opeens voelde ik de bliksem in mijn kamer’

Een windhoos die vannacht door enkele straten in Barendrecht trok, heeft een grote ravage aangericht. Dakpannen vlogen door de lucht, auto's kwamen midden op de weg terecht en schuurtjes werden opgetild. Vier bewoners raakten gewond. Eentje is nagekeken in het ziekenhuis. ,,Ik zal het beeld nooit vergeten, van mijn buurman met ontbloot bovenlijf, helemaal onder het bloed.''

Het is kwart over twee 's nachts als Jesse Jarvela op de Lisleede in Barendrecht schoenendozen door zijn kamer ziet vliegen. ,,Ik kon niet slapen, had mijn raam wagenwijd open en opeens was het totale gekte buiten.’’ Dan hoort hij een keiharde knal. ,,Ik zie de bliksem, in mijn kamer. Het ambulancepersoneel denkt dat ik kleine schokjes heb gekregen. Ik heb nu echt enorme koppijn. Ik probeerde direct mijn raam dicht te doen, maar dat is helemaal verbogen.’’

Schuurtje opgetild

Volledig scherm Auto's staan opeens midden op straat. © Dennis Boom Snel kijkt hij bij zijn moeder. ,,Gelukkig is zij in orde.’’ Het schuurtje uit hun achtertuin is schijnbaar opgetild door de kracht van de windhoos. Net als schuurtjes van de directe buren. Alles ligt over elkaar heen. Brokstukken van de huizen en schuurtjes liggen tot buiten de wijk. ,,Mijn scooter is ook kapot en ik heb onze auto nog niet eens gezien. In het dak zit een groot gat waar ooit dakpannen lagen. Ik denk dat daar de bliksem in is geslagen. Echt, ik heb in mijn leven nog nooit zoiets heftigs meegemaakt.’’

Als ik naar buiten kijk, zie ik alleen maar ravage. En het is stil. Onwerke­lijk stil.

Buurtgenoot Dennis Boom denkt dat hij grote hagelstenen hoort als hij wakker schiet van vele klappen. ,,Het blijken dakpannen te zijn, die van het dak worden geblazen. Ongelooflijk.’’ Na een laatste grote klap, kijkt hij naar buiten. ,,Ik zie alleen maar ravage. En het is stil. Onwerkelijk stil.’’

Bloed door glasscherven

Auto's die opeens midden op de weg staan, een rolluik dat ik kapot geblazen, een dakkapel die weg is, schuttingen die als luciferhoutjes op elkaar liggen, ruiten die in diggelen zijn, zo beschrijft Boom de nachtelijke ravage in zijn buurt. ,,Een beeld dat ik nooit zal vergeten is mijn buurman. Met ontbloot bovenlijf, helemaal onder het bloed. Hij was al eerder wakker geworden en stond bij het raam, toen dat naar binnenvloog. Door de scherven raakte hij gewond.’’

Volledig scherm Schuttingen zijn als luciferhoutjes op een hoop gegooid. © Dennis Boom

Boom vertelt het rustig ‘maar ik ben écht onder de indruk’. ,,Dit was zo raar, zo bizar. De ravage is enorm. Ik ben direct bij mijn kinderen gaan kijken. Gelukkig waren zij en alle buren ok’’, zegt hij. Het is ook vreemd om te zien, in de wijk Ter Leede aan de rand van Barendrecht. In de ene straat is niets aan de hand, een straat verderop is er slechts één omgeknakt boompje en dan opeens is er de totale ravage rond de Thurleede, Lisleede en Sluisleede.

Volledig scherm Windhoos Barendrecht © Dennis Boom Achttien jaar woont Faried Amir nu in zijn woning, die toen net was opgeleverd. Met zijn buurman Jordi Rila vertelt hij hoe ze de wind hoorden draaien. ,,Klap, klap, klap. En opeens was de windhoos weer weg.’’ Het tuinmeubilair lag overal en nergens. ,,De kap van de lantaarnpaal voor mijn deur is helemaal verdwenen. Maar aan de overkant is het nog erger.’’ Zorgen zijn er. Over de schade. Over verdwenen dakpannen. Over hun dakkapel. ,,Het regent nu binnen.’’

Losliggende dakpannen

Mede vanwege de losliggende dakpannen sluiten de hulpdiensten, die groot alarm hebben geslagen, de hele buurt af. Vanuit meerdere hoogwerkers inspecteren brandweerlieden onder grote lampen de daken. Waar nodig halen ze dakpannen weg, om te voorkomen dat ze alsnog naar beneden vliegen. Al is er van storm absoluut geen sprake meer. Een van de minstens twee gewonden werd geraakt door een dakpan.

Ook elders in de regio zijn er meldingen van stormschade: Met omgewaaide bomen vooral in Barendrecht en Ridderkerk en wateroverlast elders. Maar nergens is de schade zo groot als in deze paar straten in Barendrecht.

Volledig scherm Ramen zijn losgeslagen © MediaTV

