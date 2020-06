Ravage na botsing tussen politiebusje en personenauto op het Weena

Kind (2) zwaarge­wond geraakt bij au­to-ongeluk in Hoogvliet: In zorgwekken­de toestand naar ziekenhuis

20 juni Aan de Toscalaan in Hoogvliet is vanmiddag rond 17.15 uur een kind (2) zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto. Het jonge slachtoffer verkeert volgens de politie in zorgwekkende toestand en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.