Ravage nadat vrouw met Tesla winkelpand inrijdt in Rotterdam-Hillegersberg

Gewonden bij brand en explosie in Rotterdam-Span­gen: ‘Op miraculeu­ze wijze kropen ze onder de stenen vandaan’

20:54 In de Spiegelstraat in Rotterdam-Spangen is een schuurtje op de binnenplaats van een appartementencomplex in brand gevlogen. Een aantal explosies volgden. Twee mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Buurtbewoners verleenden eerste hulp: ,,Op miraculeuze wijze kropen ze onder de stenen vandaan.’’